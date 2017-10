Charleroi wint en is vierde Belgische club in groepsfase FIBA Europe Cup

Charleroi heeft woensdagavond zoals verwacht geen problemen meer gekend om zich te plaatsen voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup basket. Nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won tegen het Tsjechische Pardubice (75-92), won het woensdag voor de eigen supporters ook makkelijk de terugwedstrijd met 88-66. In elk quarter wist het meer punten te scoren dan Pardubice (20-14, 27-26, 20-13 en 21-13).

Jack Gibbs kroonde zich tot topschutter bij Charleroi met negentien punten en was ook goed voor drie assists. Ook Alexandre Libert speelde een goede wedstrijd met vijftien punten en vijf rebounds.

Eerder op de avond wist ook Bergen zich al te plaatsen voor de groepsfase dankzij een overwinning tegen het Bulgaarse Beroe Stara Zagora. Met ook nog Antwerpen en Brussels zullen dit seizoen vier Belgische ploegen in actie komen in de groepsfase van het Europese bekertoernooi. Landskampioen Oostende speelt in de hoger aangeschreven Champions League.

In de FIBA Europe Cup worden 32 ploegen onderverdeeld in acht groepen van vier ploegen, waarvan de eerste twee van elke groep zich plaatsen voor de volgende ronde.