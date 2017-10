Tessa Wullaert scoort twee keer voor Wolfsburg in dolle Champions League-wedstrijd met 14 goals

Red Flame Tessa Wullaert speelde de volledige wedstrijd bij de Duitsers en was goed voor twee doelpunten (57., 83.). De overige doelpunten van Wolfsburg kwamen op naam van Popp (3., 15., 16.), Gunnarsdottir (8.), Harder (29., 49.), Dickenmann (33., 44.), Graham Hansen (69.) en Soares Paz (41., eigen doelpunt). Atletico kon enkel tegenscoren via Da Silva (31.) en een eigen doelpunt van Wedemeyer (76.).

Have you ever won 12-2 in a Champions League game vs @Atleti ? Well, we did! What a night, congrats to the whole team! #uwcl #wobatl pic.twitter.com/H39GQVJZH6