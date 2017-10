“STVV en Ferrera eeuwig dankbaar”

Sint-Truiden -

William Still is de jongste hoofdtrainer ooit in ons profvoetbal. Still, die destijds door Yannick Ferrera werd binnengehaald bij STVV als video-analist, is momenteel T1 bij Lierse, minstens tot het einde van periode 1. “Als jonge puber had ik een abonnement op STVV. Daar is het allemaal begonnen”, zegt William. “Ik ben die club nog altijd dankbaar.”