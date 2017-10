Ouders met baby van 14 maanden oud uit Ham gaan drugs kopen in Bilzen

Bilzen / Ham - De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft dinsdag een man en een vrouw en hun veertien maanden oude baby in een voertuig onderschept, nadat de ouders in Bilzen harddrugs hadden aangeschaft.

Op de Alden Biesensingel zette een politieploeg de wagen aan de kant. Het voertuig trok de aandacht omdat het glas van beide buitenspiegels gebarsten was. De vrouwelijke passagier had 1 gram coke op zak, zo bleek bij een veiligheidsfouillering. Na deze controle probeerde de vrouw ook nog drie gram bruine heroïne weg te smijten. De agenten namen haar mee naar het commissariaat in Bilzen.

De politie nam wegens het drugsbezit vingerafdrukken en foto’s van de verdachte. De vrouw uit Ham had in het verleden al veroordelingen wegens inbreuken op de drugswet opgelopen. Ze had zelfs een probatie-uitstel lopen, maar ze had de voorwaarden dus geschonden. Er volgde een tweede proces-verbaal.

Het koppel was vergezeld van hun veertien maanden oude baby. In het kader van de wet op de jeugdbescherming werd tegen de ouders nog een pv opgesteld. De bestuurder van de wagen had geen alcohol gedronken, maar de gestandaardiseerde checklist was positief, waarna een speekseltest volgde. De test wees op recent cocaïnegebruik.

Het rijbewijs van de 35-jarige automobilist werd meteen ingetrokken. De man had iets meer dan een jaar zijn rijbewijs. Een federale drugshond doorzocht de auto, maar de doorzoeking leverde niets meer op. Voor de beschadigde buitenspiegels werd tot slot een pv van waarschuwing uitgeschreven. Dat heeft de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt woensdag bekendgemaakt.