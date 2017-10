Politie verijdelt helikopterkaping en gevangenisontsnapping over grens met Maaseik

De mannen die woensdag vluchtten voor de politie en bij Roosteren na een wilde achtervolging werden tegengehouden, waren betrokken bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis in Roermond.

Criminelen uit de Amsterdamse onderwereld wilden met de helikopter vermoedelijk een verdachte van een liquidatie in Amsterdam bevrijden uit de gevangenis in Roermond.

De Nederlandse politie heeft in Roosteren, vlak over de grens met Maaseik, een verdachte doodgeschoten na een wilde achtervolging. Tijdens de achtervolging gooide een van de verdachten een tas weg met daarin onderdelen van een automatisch geweer. Drie verdachten zijn opgepakt, aldus de politie tijdens een persconferentie in Amsterdam.

Meer verdachten

Naast de drie aangehouden verdachten zoekt de politie ook nog een aantal anderen die bij de zaak betrokken zijn. Het gaat om mensen die bij de Nederlandse politie en justitie bekend zijn vanwege hun relatie met de Amsterdamse liquidatiewereld. Het onderzoek is nog in volle gang. Op meerdere plekken in Nederlands-Limburg is de politie aanwezig.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het schietincident.