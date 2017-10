Antwerpse onderzoeker: “Wraakroepend dat niets wordt ondernomen tegen knikkebolziekte”

Vooral gebieden in zwart Afrika hebben hard te lijden onder de ziekte. Foto: REUTERS

De Antwerpse wetenschapper Bob Colebunders (ITG/UAntwerpen) roept op tot meer actie voor het aanpakken van de knikkebolziekte. Volgens hem kan de veroorzaker van de ziekte ook met andere epileptische symptomen in verband worden gebracht. De behandeling is nochtans goedkoop, meent hij.

De knikkebolziekte, een vorm van epilepsie die in afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Congo, Tanzania en Kameroen voorkomt, zou nog voor meer patiënten zorgen dan wordt aangenomen. Volgens wetenschapper Bob Colebunders wordt de ziekte veroorzaakt door een worm die ook aan de basis ligt van rivierblindheid. De worm wordt overgedragen door “blackflies”.

Bob Colebunders Foto: UA

Colebunders meent op basis van verder onderzoek dat heel wat patiënten niet alle kenmerken van knikkebolziekte - zoals het knikken met het hoofd - vertonen, maar dat er ook een ander ziektebeeld is: “In afgelegen gebieden waar de worm veel voorkomt, is er ook een abnormale hoeveelheid van mensen met epilepsie. Dit doet vermoeden dat er een verband is tussen beide aandoeningen.”

In afgelegen gebieden zou er meestal niet worden behandeld en volgens de onderzoeker lijden de patiënten, maar ook zijn omgeving aanzienlijk. Hij pleit dan ook tot aanvullende actie. “Het is wraakroepend dat er tot hiertoe voor deze ziekte niets werd gedaan”, zegt Colebunders. “Knikkebolziekte kan immers gemakkelijk worden voorkomen door mensen uit risicogebieden preventief tweemaal per jaar te behandelen met ivermectine, een geneesmiddel dat de worm doodt. Het middel kan gratis bekomen worden bij farmaproducent MSD voor de behandeling van rivierblindheid. Het kost minder dan drie euro om een kind met epilepsie gedurende één jaar te behandelen.”

Van donderdag tot zaterdag komen experts naar Antwerpen voor een internationale workshop om inzichten over de ziekte uit te wisselen en richtlijnen op te stellen om deze vorm van epilepsie te voorkomen en beter te behandelen.