Twee gevangenen maken gebruik van lunch met de paus om te vluchten

Twee gevangenen hebben blijkbaar van een uitnodiging voor een lunch met de paus gebruikgemaakt om aan de waakzaamheid van hun oppassers te ontsnappen.

Beide Italianen maakten deel uit van een groep van een twintigtal gedetineerden van de nabijgelegen Castelfranco Emilia-gevangenis en waren begin oktober door de paus uitgenodigd op een lunch in de Basilika San Petronio in Bologna. Dat meldden de Italiaanse persagentschappen Ansa en Adnkronos woensdag. Een woordvoerster van het aartsbisdom in Bologna bevestigde het voorval.

De twee Italianen hadden volgens Adnkronos hun straf uitgezeten, maar zaten nog in detentie omdat ze beschouwd werden als “een gevaar voor de maatschappij”. Het was niet duidelijk voor welke veroordelingen ze vastzaten.

Franciscus nodigt wel vaker gevangenen, migranten of daklozen uit voor het middagmaal. Het ministerie van Justitie in Rome wilde geen commentaar kwijt over de zaak. Het Vaticaan gaf geen antwoord.