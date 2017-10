Wereldwijde storing bij Facebook en Instagram

Gebruikers die toch op hun Facebookpagina proberen te geraken, krijgen een melding dat er sprake is van een onderhoud dat enkele uren kan duren.

Intussen trokken al miljoenen mensen naar Twitter om er hun ongenoegen te uiten.

#Facebook is down!? Who do I blame? Russia? Trump? Obama? Isis?

"Okay, let me tell you the difference between Facebook and everyone else: we don't crash, ever!" - Zuck #facebook #facebookdown