Politie schiet man dood na wilde achtervolging net over grens met Maaseik

Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Roosteren, net over de grens met Maaseik, is woensdag een dode gevallen. De man is na een achtervolging doodgeschoten door de politie. Dat meldt De Limburger op haar website.

De zaak heeft betrekking op een lopend onderzoek van de Amsterdamse politie, klinkt het. In verband met het onderzoek wil de politie verder geen uitspraken doen over de toedracht en identiteit van de man. Later op de dag verwacht de politie meer informatie te kunnen geven.

Sommige mensen waren getuige van een wilde achtervolging. “Nou, die reden als gekken. Ze meenden dat de Rijksweg een circuit was en reden akelig hard,” verklaart een ooggetuige. Ze zag geen politieauto maar een zwarte BMW met zwaailicht.