S-Plus Beringen-Centrum organiseert info-namiddag over De Voorzorg

Dinsdag 10 oktober 2017 organiseerde S-Plus Beringen-Centum een infonamiddag in het lokaal van De Voorzorg op de markt in Beringen. Deze keer was het thema 'De mutualiteit De Voorzorg'. Hier gaf gewestelijk secretaris Jos Driesen een overzicht van alle de voordelen die je geniet als lid van De Voorzorg. Iedereen kan bvb. een hospitalisatieverzekering afsluiten, ongeacht of je 55 of 85 jaar bent. Ook de voordelen van de Zorgba(a)r, Brilba(a)r e.a. werden uitvoerig besproken. Tijdens pauze werdeen lekker stukje taart en een tas koffie aangeboden. Alles, zoals ook dag en nacht opvang, thuisverpleging, werd tot in de puntjes uitgelegd. Jos wist duidelijk de aanwezigen te boeien. Mensen met persoonlijke problemen of vragen kunnen in de toekomst altijd terecht bij hem op zijn kantoor in Beringen en dit op afspraak. Het was de zoveelste activiteit van S-Plus Beringen-Centrum. Steeds meer en meer nieuwe leden sluiten zich aan bij de afdeling Beringen-Centrum . Op zaterdag 21 oktober volgt er een infonamiddag over pensioenen. Op dinsdag 7 november is een daguitstap voorzien. Ons jaarlijks kerstfeest heeft plaats op zaterdag 16 december. Voor meer info kan je terecht bij:Theo: 0478 71 16 27 Etienne: 0476 45 40 50Serge: 0479 60 74 24 Roger: 0479 91 04 53