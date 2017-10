‘Neighbours’ blijft komende jaren uitzenden

De Australische soap ‘Neighbours’ is gered. De toekomst was onzeker door allerlei financiële beslommeringen, maar er is een nieuwe deal gesloten tussen productiehuis Fremantle en het Britse Channel 5.

De Britten nemen voortaan het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening. De soap is in het Verenigd Koninkrijk populairder dan in Australië. Opmerkelijk is dat het aantal afleveringen zal opgetrokken worden tot 258 per jaar. Vanaf 2018 is er immers geen winterbreak meer.

‘Neighbours’ zal de eerste Australische soap worden die het hele jaar door op het scherm komt. Door de nieuwe deal zal de reeks volgend jaar de kaap van 8.000 afleveringen overschrijden. Bij ons is de soap elke dag om 17.35 uur te bekijken op Eén.