Rapper Eminem is terug met nieuw nummer over Trump

Brussel - De Amerikaanse rapper Eminem heeft in een nieuw nummer, dat dinsdag online verscheen, fel en in niet mis te verstane bewoordingen uitgehaald naar president Donald Trump. De blanke rapper hekelde de manier waarop Trump de aandacht vestigt op de heisa met de American Football-spelers die knielen tijdens het nationaal volkslied zodat we niet “zouden spreken over Puerto Rico, de hervorming van de wapenwetgeving voor Nevada of andere tragedies”.

Ook Trumps steun voor “Klanleden” en zijn “extravagante” uitjes met “zijn familie naar zijn golfresorts en villa’s” komen Eminem, geboren als Marshall Bruce Matters, de strot uit.

De rapper wil met zijn nummer, dat naar aanleiding van de Hip Hop Awards werd verspreid via de sociale media, steun betuigen aan zijn gekleurde medeburgers die vooropgaan in de sociale strijd. “Vuist in de lucht voor Colin”, de NFL-speler die het knielend protest begon.

Tot slot was er ook nog een boodschap van Eminem voor zijn fans. Hij “trekt een lijn in het zand” voor zijn fans die Trump steunen, “je bent voor of je bent tegen”, rapt Eminem in de met expliciet taalgebruik gekleurde tekst.