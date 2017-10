Dolor-baas die slachtoffers van gesjoemel hielp, nu zelf verdacht van oplichting

Hendrik Boonen, gedelegeerd bestuurder van Dolor, wordt er zelf van verdacht 37.000 euro te hebben verduisterd van leden van zijn belangenvereniging. Dat schrijft Het Laatste Nieuws woensdag. De kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen heeft maandag beslist om Boonen naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Het proces zal later gevoerd worden.

De zaak draait rond het dossier-Spaar Select, waarin Dolor meer dan 400 gezinnen bijstond die spaargeld verloren hadden. Na afloop van dat proces heeft een vijftal slachtoffers een klacht ingediend bij het Antwerpse gerecht tégen Boonen. Ze vonden dat hij te weinig had gedaan met het geld dat ze hem betaald hadden.

Het gerecht opende daarop een onderzoek naar de bankrekeningen van Dolor en de verzekeringsmaatschappij van Boonen. “Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat Boonen gelden van de gedupeerden had gebruikt voor zijn eigen verzekeringsmaatschappij en voor privé-uitgaven”, zegt Sven De Baere, de advocaat van de klagers. In totaal zou het om 37.000 euro van Dolor gaan dat misbruikt werd, waarvan enkele honderden euro’s naar restaurantbezoeken gingen.

“Dat bedrag is niet juist”, reageert meester Ronny Baudewyn, de advocaat van Boonen. “Het gaat om vijf partijen die 25 euro betaald hebben. Misschien enkele jaren op rij. Ze vinden dat ze niet gekregen hebben wat ze verwacht hadden. Daar gaat de discussie over. Op het proces zal dat poepsimpel te bewijzen zijn: mijn cliënt heeft gegevens verzameld, kopieën gemaakt en dossiers samengesteld.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Boonen in opspraak komt. In Brussel loopt er nog altijd een onderzoek omdat Dolor op een agressieve manier aandeelhouders van Fortis zou hebben geronseld.