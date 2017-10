Verloren chihuahua na maand weer thuis

Tongeren -

Lovely, de chihuahua die sinds half september door half Tongeren werd gezocht, is terecht. Aline Lafosse en Bjorn Geraerts spaarden kosten noch moeite om hun hondje terug te vinden. Ze plakten honderden affiches met opsporingsberichten en zetten zelfs een speurhond in. Het mocht niet baten. Maar sinds gisteren is Lovely terug thuis, met dank aan het vindersloon van 1.000 euro.