Herinnert u zich nog het moment dat u als aan de grond genageld stond nadat u het nieuws had gekregen? Kanker. Bij uw geliefde, uw kind, bij uzelf, familie, bij een vriend, of een kennis. Het moment dat het begin inluidde van vele gelijkaardige periodes van stilte en verstilling, van verlammend verdriet en verdovende pijn. Ik herinner me die momenten als gisteren. Daarom zal ik volgend weekend voor de derde keer, samen met duizenden anderen, op Levensloop Genk zijn. We zullen 24 uur bewegen voor het leven. We gaan wandelen, praten, tekenen, feesten en herinneringen delen aan wie we verloren zijn.

Verdriet is een engel, schreef Jane Duncan Rogers. Ik hoop dat u dat dit weekend op Levensloop Genk aan de hand van de Cosmogolem ook ervaart

De rode draad door deze derde editie is de reus die ik bijna twintig jaar geleden tot leven bracht uit de versmelting van hout en verlangen. De Cosmogolem wil de Levenslopers een manier helpen zoeken om hun verlies en verdriet te uiten. Misschien dat u mijn grote, vriendelijke reus al eens in het echt of op tv hebt gezien? Een metershoge houten vriend is hij, altijd klaar om je bij de hand te nemen. Hij is een beschermer, vandaar zijn enorme handen, een reus ook met op de juiste plaats een luik naar zijn hart. Dat staat altijd open om je dromen, wensen, verzuchtingen en verdriet hartgrondig te koesteren. Zij zijn het immers die de Cosmogolem naar andere plaatsen op de planeet voert. Zijn grote voeten vertellen dat hij nooit stilstaat. Dat zijn hoofd open is, komt omdat gedachten vrij zijn. Ook die van jouw. Deel dus op Levensloop je dromen en denken, vind je stem.

De Cosmogolem brengt er een boodschap van hoop en ontwaken. Bij elke ceremonie zal hij er zijn. Als brug tussen ons allemaal, wil hij ons helpen spreken, uiten en verwerken. We laten ons niet kisten, tonen we 24 uur lang. We zijn jullie niet vergeten. Ook meter Stephanie De Buysser niet, die begin dit jaar de strijd tegen darmkanker verloor. Als eerbetoon aan haar en alle anderen die van ons weggingen, breng ik mijn team van LABIOMISTA mee. Het is ons menens.

Na zondag zal de Cosmogolem de geest van Levensloop meenemen naar andere plaatsen op de planeet. Diepenbeek heeft de reus zopas aan de borst gedrukt, ze organiseren in mei een groot Cosmogolemfeest en dan is er nog Malawi, waar de reus binnenkort landt. Op al deze plaatsen zal hij het grootste geschenk brengen dat voortkomt uit verdriet, en dat is verandering door beweging. Verdriet is een engel, schreef Jane Duncan Rogers. Ik hoop dat u dat dit weekend aan de hand van de Cosmogolem ook ervaart.