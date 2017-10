Vandaag riskeert u overal in Limburg flitsboetes

In heel Limburg – en ook daarbuiten – is het vandaag opletten voor snelheidsmetingen. Vandaag organiseert de politie opnieuw een flitsmarathon. Tot morgenochtend 6 uur staan de radars langs de wegen opgesteld.

Foto: © Kris Van de Sande - www.krisvandesande.be

In Limburg nemen alle politiezones deel aan de actie tegen overdreven snelheid. De politiezone Lommel zal ook flitsen, maar die actie valt niet onder de noemer ‘flitsmarathon’. “Wij flitsen het hele jaar door immers op plaatsen waar het volgens de ongevallenstatistieken nodig is, en we doen dit ook op plaatsen die worden aangegeven door inwoners”, verklaart korpschef Bart Voordeckers. Het advies luidt dus zoals altijd: niet te hard op het gaspedaal drukken.

Tijdens de vorige editie van de flitsmarathon, op woensdag 19 april, controleerde de politie een recordaantal van meer dan 1,3 miljoen voertuigen. Daarvan reed 2,5 procent, ofwel bijna 33.500 bestuurders, te snel. De controles vonden plaats met mobiele en vaste camera’s op de autosnelwegen, gewestwegen en lokale wegen. Er werden in totaal 78 rijbewijzen ingetrokken.

De eerste editie van de flitsmarathon dateert ondertussen van donderdag 17 april 2014. Toen stonden ruim 500 mobiele camera’s opgesteld en werd de snelheid van bijna 400.000 voertuigen (flitspalen niet meegeteld) gecontroleerd; 15.615 bestuurders werden betrapt op onaangepaste snelheid, 72 automobilisten zagen hun rijbewijs ingetrokken.

Als u tot 10 km per uur te snel rijdt, kunt u een boete krijgen van 53 euro. Binnen de bebouwde kom en in een zone 30 betaalt u bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km 53 euro + 11 euro voor elke bijkomende km per uur. Op andere wegen is dat 53 euro + 6 euro voor elke bijkomende km per uur.

In de praktijk krijgt u wel een marge van 6 à 8 km per uur: binnen de bebouwde kom en in een zone 30 wordt u pas geflitst vanaf 7 km per uur te snel, op andere wegen vanaf 9 km per uur te snel.