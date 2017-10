Jeaninne Maes (77) uit Montenaken is noodgedwongen moeten verhuizen. Vermoedelijk door een oude waterput is een gedeelte van de ondergrond onder haar woning in de Ridderstraat weggespoeld. Om veiligheidsredenen kreeg ze van het OCMW een noodwoning toegewezen. “Plots moest ik weg, ik woon hier al zestig jaar. Hopelijk kan ik snel weer terug naar huis.”