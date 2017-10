DE MEESTER IS TERUG

HasseltTrendbreuk in de opleidingen voor leerkracht lager onderwijs aan de UCLL Campus Hasselt en de PXL: terwijl vorig jaar nog maar een kwart van de nieuwe studenten mannelijk was, is dat dit jaar in beide scholen al één op drie. Een stijging van maar liefst 36 procent. Het ziet er dus naar uit dat de meester binnenkort weer wat meer vertegenwoordigd zal zijn. “In de opleiding wordt meer ingezet op zelfstandigheid, engagement en creativiteit. Dat spreekt een bepaald soort studenten aan, onder wie veel jongens”, zegt Hilde De Wever (UCLL), opleidingshoofd voor het lager onderwijs aan de UCLL. Een andere mogelijke verklaring is de grotere kans op werk voor mannelijke leerkrachten.