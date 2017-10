Rode Duivels sluiten voorronde af met 4-0 zege tegen Cyprus: België als reekshoofd en met wereldrecord naar WK

De Rode Duivels hebben hun WK-kwalificatiecampagne afgesloten met een ruime zege en een evenaring van het wereldrecord. Op de slotspeeldag in groep H werd het tegen een Cypriotische muur en ondanks enkele wijzigingen uiteindelijk 4-0 dankzij drie goals van de twee Hazard-broertjes en eentje van de ingevallen Lukaku. Daarmee evenaren de Duivels met 43 goals het doelpuntenrecord van Duitsland. België was al gekwalificeerd voor het WK maar is na deze zege ook zeker reekshoofd bij de loting voor het WK in Rusland, op 1 december in Moskou.

Michy Batshuayi, Axel Witsel, Laurent Ciman, Youri Tielemans, Nacer Chadli en Thorgan Hazard kregen om diverse redenen een basisplaats van bondscoach Roberto Martinez. De Bruyne, Mertens, Carrasco, Fellaini en Vermaelen verdwenen uit de ploeg terwijl Romelu Lukaku na zijn enkelblessure nog werd gespaard. Jan Vertonghen werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet en droeg als kersvers recordhouder in zijn 97e cap ook de aanvoerdersband.

Foto: Photo News

Cyprus was al uitgeschakeld maar was duidelijk niet naar Brussel gekomen om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De Cyprioten begonnen van bij d aftrap tijd te rekken bij elk mogelijk moment en wierpen een stevige muur op. De Rode Duivels begonnen echter goed en snedig aan de partij. Bij de eerste de beste kans was het raak: Tielemans veroverde de bal en bediende Eden Hazard, die scoorde met een verre plaatsbal: 1-0.

Het verdere verloop van de eerste helft werd gekenmerkt door rustig meesterschap van de Belgen en wijkende Cyprioten. De Belgen waren meestal gevaarlijk doordat de Cyprioten balverlies leden op de eigen helft maar onder meer Batshuayi mikte van dichtbij over. Vlak voor rust kreeg een sterk spelende Thorgan Hazard nog een uitgelezen kans op de 2-0 maar hij botste op de bezoekende doelman.

Foto: BELGA

Dan toch Thorgan

Zonder wissels trokken de Belgen in de tweede helft meteen op zoek naar de tweede treffer. Thorgan Hazard was opnieuw gevaarlijk: eerst mikte hij nog een half metertje over maar in de 51e minuut was het wél raak: de bezoekende doelman kreeg een schot van Batshuayi niet onder controle en de jonge Hazard was er als de kippen bij om de rebound in doel te trappen: 2-0 en zijn allereerste doelpunt voor België.

Batshuayi werd daarna vervangen door (de populaire) Dries Mertens, die net als bij zijn club Napoli als spits mocht opdraven. Even later beroerde een glijdende Cyprioot de bal met de hand en wees de ref naar de stip. Eden Hazard twijfelde niet en maakte zijn tweede van de avond, de derde van de Hazards: 3-0.

Foto: Photo News

Romelu Lukaku kreeg nog een kans om zijn doelpuntentotaal verder aan te dikken toen hij de geblesseerde Meunier (enkel) kwam vervangen en ook Kevin De Bruyne mocht nog een kwartiertje mee doen.

En het duurde niet lang of waar was nummer vier: een sterke Lukaku scoorde na een diepe bal van Witsel zijn elfde van deze campagne, waardoor het wereldrecord van Duitsland alvast werd geëvenaard: 4-0.

Lukaku scoorde nog een tweede keer maar werd randje-buitnspel teruggefloten en De Bruyne kwam niet meer tot scoren.

Foto: Photo News

Zeker reekshoofd in Rusland...

De Rode Duivels sluiten de kwalificatiecampagne zo af met een indrukwekkende 28 op 30 en een Belgisch recordaantal doelpunten. Ze zijn ook helemaal zeker van een stek in de top zeven van de wereldranking en bijgevolg het statuut van reekshoofd te krijgen op de WK-loting van 1 december in Moskou.

... en met wereldrecord op zak

4-0 en een negende zege is al mooi, maar bovendien ook goed voor een wereldrecord. Met 43 gescoorde doelpunten doen de Rode Duivels immers even goed als Duitsland, dat zondagavond in Kaiserslautern na de 5-1 tegen Azerbeidzjan zijn kwalificatiecampagne ook afsloot met 43 treffers. Daarmee nam de Mannschaft het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat ook al 42 keer scoorde in de reeks richting het EK van 2000. De Belgen evenaren nu dus dat record.