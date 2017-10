Kirsten Flipkens bereikt tweede ronde dubbelspel op WTA Linz

Kirsten Flipkens heeft zich dinsdag op het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hardcourt/250.000 dollar) geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel.

Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, waarmee de Kempense het derde reekshoofd vormt, versloeg Flipkens in de eerste ronde de Zwitsers-Oostenrijkse tandem Belinda Bencic en Barbara Haas met 6-7 (2/7), 6-4 en 10/3. De wedstrijd duurde 1 uur en 39 minuten. Flipkens (WTA 74) nam zo revanche tegen Bencic (WTA 228), die haar maandag in de eerste ronde van het enkelspel met 4-6, 6-2 en 7-6 (9/7) uitschakelde.

In de tweede ronde ontmoeten Flipkens en Schuurs de Amerikaanse Nicole Melichar en de Britse Anna Smith. Alison Van Uytvanck (WTA 85) treedt ook aan in Linz. Zij neemt het woensdag in haar eersterondepartij op tegen het Roemeense vijfde reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 37).