Erfgoed in de Maasmechelse bibliotheek

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - De Maasmechelse bibliotheek is de trotse eigenaar geworden van een heus erfstuk van de familie Smeets (Drukkerij Smeets). De familie Smeets heeft nà overleg besloten om de liberty degel-pers van de drukkerij Smeets in bruikleen over te dragen aan de gemeente Maasmechelen.

Al vrij snel was het duidelijk dat deze drukpers met serienummer 12 938 zijn plaats verdiende tussen de collectie boeken in de bibliotheek. Na een grondige schoonmaakbeurt kreeg zij deze week dan ook haar verdiende plek in de leesruimte tussen de vele dagbladen, tijdschriften en boeken.

Zo blijft een stuk(je) Méchels erfgoed in goede handen… en kan menig méchelaar nog genieten van de drukpers waar duizenden communieprentjes, geboortekaartjes werden gedrukt.

Misschien werd ook jou communieprentje door deze drukpers gedrukt? Elke dag te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.