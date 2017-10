Spanning loopt op: “Spaanse politie staat klaar om Catalaanse minister-president te arresteren”

Zal minister-president Carles Puigdemont dinsdagavond de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen? Daar hopen heel wat (separatistische) Catalanen op. Maar het zou wel eens kunnen dat Puigdemont wordt opgepakt indien hij dat doet. Dat meldt persbureau Bloomberg.

Om 18 uur deze avond trekt Puigdemont naar het Catalaanse parlement om er “de actuele politieke toestand” te bespreken. Die is heel chaotisch en onzeker nadat vorige week meer dan 90 procent van de Catalanen die gingen stemmen zich in een referendum uitspraken voor onafhankelijkheid van de regio.

Het parlement in Catalonië. Foto: REUTERS

Verwacht wordt echter dat de minister-president mogelijk de onafhankelijkheid zal uitroepen. En als dat gebeurt, dan zal hij gearresteerd worden. Dat melden twee anonieme bronnen binnen de Spaanse veiligheidsdiensten aan persagentschap Bloomberg. Door de onafhankelijkheid uit te roepen, zou Puigdemont namelijk de Spaanse grondwet overtreden.

Nog volgens die bronnen staan ook elitetroepen van de Spaanse politie klaar. Die houden zich paraat om het parlement van Catalonië te bestormen voor wanneer de Catalaanse politie Puigdemont zou beschermen. De Catalaanse politie, de Mossos d’Esquarda, staat intussen al op meerdere plaatsen in het park rond het parlement in Barcelona klaar.

“Illegaal referendum”

De Mossos d’Esquarda, Foto: REUTERS

Op 1 oktober trokken duizenden Catalanen naar de stembus voor een referendum over de onafhankelijkheid van de regio. Bij dat referendum, dat door de Spanje zelf als illegaal werd beschouwd, stemde 90 procent van de kiezers vóór onafhankelijkheid. Als Puigdemont de referendumwet van Catalonië volgt, moet hij dus de onafhankelijkheid uitroepen. Bovendien gaf de minister-president eerder al te kennen dat hij ten laatste begin deze week de onafhankelijkheid zou uitroepen. Hij beloofde ook het resultaat van het gehouden referendum uit te voeren.

Symbolisch statement?

Maar komt het ook zover? Stemmen binnen de PDeCat, de partij van Puigdemont, zeggen dat de minister-president eerder een symbolisch statement zal maken in het parlement dinsdagavond.

De zitten van maandagavond werd eerder al door het Spaanse Grondwettelijke Hof geannuleerd, net omdat het regionale parlement er mogelijk de onafhankelijkheid zou uitroepen.

Bovendien staat het bedrijfsleven weigerachtig tegenover onafhankelijkheid omwille van toenemende onzekerheid. En ook onder andere Duitsland en Frankrijk hebben al laten weten dat ze een Catalaanse onafhankelijkheid niet zou steunen.

Puigdemont Foto: REUTERS

Daarnaast wordt in de rest van Spanje opgeroepen tot eenheid. Puigdemont heeft al verschillende keren opgeroepen tot onderhandelingen, maar Madrid is tot nu toe niet op die uitnodiging ingegaan. Spaans premier Rajoy wil alleen met de Catalaanse minister-president praten als Puigdemont zich aan de Spaanse wet houdt. Bovendien zal de regering van Rajoy artikel 155 inroepen indien Puigdemont de onafhankelijkheid uitroept. Dat artikel bepaalt dat de Spaanse regering het bestuur in Catalonië overneemt. Rajoy had eerder al gezegd dat hij bereid is alle wettelijke middelen aan te wenden om de Catalaanse onafhankelijkheid in de kiem te smoren en zo de Spaanse eenheid te bewaren: “Spanje zal niet verdeeld worden en de nationale eenheid blijft behouden”, zo klonk het.

Rajoy Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP