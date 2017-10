Tongeren - Veel bestuurders tussen Tongeren en Maasmechelen zullen vanmorgen in hun wagen verbaasd hebben opgekeken. Een levensgrote potvis, van wel 15 meter lang, werd er vervoerd.

De potvis is een werk van de overleden kunstenaar Dirk Claessens uit Tongeren. In het cultureel centrum van Maasmechelen is er nu een tentoonstelling van zijn werken. De potvis moest dus heelhuids in Maasmechelen geraken, geen sinecure zo blijkt.