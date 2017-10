Heemkring Glatbeke op zoek naar oude verenigingsvlaggen en vaandels

Opglabbeek - De vlag of het vaandel is het pronkstuk van een vereniging. Het duidt hun identiteit aan en toont hun verbondenheid met een groter geheel zoals bijvoorbeeld de Boerenbond, KSA, enz.

Daar verschillende verenigingen van Opglabbeek niet meer bestaan, zijn wij op zoek naar hun voormalige vlag of vaandel. Nu ook de vlag van de gemeente (foto) bijna tot het verleden behoort, vonden wij de tijd rijp om alle Opglabbeekse vlaggen en vaandels op te sporen. De bedoeling is om een inventaris te maken van deze vlaggen en ze dan te laten restaureren. Uiteindelijk willen we de vlaggen en vaandels voor het brede publiek ontsluiten via een tentoonstelling en digitaal.

Bent u in het bezit van een vlag of vaandel neem dan contact op met een van onze bestuursleden of stuur een bericht naar glatbeke@hotmail.com