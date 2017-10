Vief vertelt levensverhaal

Tongeren - Vief hield een voordracht over 'Het belang van jou levensverhaal'.

De voordracht werd geleid door Diana van Drunen. Door het tonen van enkele oude gebruiksvoorwerpen kwamen de gesprekken op gang. Er werd gesproken over diverse onderwerpen: schooltijd, de eerste kus, lief, enz. Verder kwam er aan bod wat men vond van het leven of het goed of minder goed verlopen is. En als laatste werd er gesproken hoe men het afscheid ziet,een toch wel zwaar onderwerp voor sommigen. Toch was het een fijne namiddag die ons weer enkele nuttige tips bijbracht om over de zin van U leven na te denken.