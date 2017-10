Sam de Visser is Beloftevolle Jongere 2017

Lommel - Op 22 september 2017 vond de bekendmaking en uitreiking plaats van de sportkampioenen en de beloftevolle jongere in de zaal van het cultureel centrum De Adelberg. Sam de Visser, zwemmer bij de Lommelse WaterBengels, ging er met de prijs voor beloftevolle jongere 2017 aan de haal.

De zaal van het cultureel centrum De Adelberg was helemaal gevuld en de sfeer zat er goed in. Stef Wijnants praatte de avond aan elkaar. Eerst werd de film getoond van Sam de Visser tijdens zijn training in het Lommels zwembad, daarna zat in het filmpje nog een interview met Sam. Na deze film werd Sam op het podium gevraagd. Stef Wijnants stelde hem een aantal vragen over zijn zwemmen en wat hij al allemaal gedaan had. Sam zwemt nu zes keer in de week bij de Lommelse WaterBengels en in de weekenden zwemt hij vaak nog een wedstrijd.



Dit jaar nam Sam voor het eerst aan een internationale wedstrijd deel in Sheffield. Dat was voor hem een hele ervaring, waarbij hij ook mooie resultaten haalde. Ook nam hij twee keer deel aan de Belgische paralympische kampioenschappen. Daar behaalde hij in totaal zeven gouden medailles op verschillende onderelen. Zijn grote droom is om een keer deel te nemen aan de Olympische Paralympische spelen. Misschien al in 2020 in Tokyo, maar anders graag in Parijs in 2024.



Daarna werd de film van Benjamin Bosmans Verdonk getoond. Hij was de andere kandidaat voor beloftevolle jongere. Benjamin is een beloftevolle basketter die met zijn 16 jaar nu al in de selectie van Oostende speelt.



Schepen Jasmine van Grieken kwam de prijs uitreiken. Sam was heel blij en supertrots dat hij de prijs mocht ontvangen. Dit is voor hem weer een extra motivatie om met veel plezier door te gaan..



Sam is ook op Facebook te volgen via Topsportzwemmer Sam de Visser.