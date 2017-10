Opvallende aanwezige op training was Pierre Zebli. De 20-jarige Ivoriaan liep begin juli een zware oogblessure op toen bij een incident glasscherven in zijn oog terecht kwamen. Hij kreeg vier maanden platte rust voorgeschreven, omdat zijn oog geen druk kon verdragen. Sinds vorige week mag Zebli weer fysieke arbeid verrichten. Hij kreeg wel een speciale ‘veiligheidsbril’ aangemeten en moet in een eerste fase op training nog de fysieke contacten vermijden.