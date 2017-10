Tweedeklasser Bochum wil Weiler, maar hij mikt hoger

Drie weken na zijn ontslag bij Anderlecht heeft René Weiler (44) weer zicht op een nieuwe job. Hij is één van de drie kandidaten om coach te worden bij de Duitse tweedeklasser Bochum, dat zijn trainer Ismael Atalan ontsloeg. Bochum heeft de ambitie om te promoveren naar de Bundesliga, maar begon het seizoen met 10 op 27 en staat pas op de dertiende plaats

Weiler staat open voor alle opties, maar of hij meteen toehapt bij Bochum is een andere vraag. Volgens zijn entourage moet/wil de Zwitser hoger mikken. Lees: liever Bundesliga of Premier League.

De andere kandidaten bij Bochum zijn Jos Lukuhay (ex-Stuttgart) en Markus Kaucinzkie (ex-Ingolstadt).