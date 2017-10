Oud stadhuis wordt afgebroken voordat het nieuwe klaar is

Beringen - Het oud stadhuis van Beringen wordt gesloopt nog voordat de werken voor het nieuw administratief centrum klaar zijn. Tijdens de werken verhuizen de diensten, huwelijken en gemeenteraadszittingen dan ook tijdelijk naar het Casino en be-Mine.

Zoals bekend plant de stad Beringen de bouw van een nieuw administratief centrum, zeg maar stadhuis, op de collegesite in het centrum van Beringen. De voorgevel en het kapelgedeelte van het college worden behouden. Het oude stadhuis (foto) wordt gesloopt. Op die plaats komt een nieuwbouw met appartementen en op het gelijkvloers een commerciële ruimte. De kostprijs wordt geraamd op 15,5 miljoen euro en de werken moeten medio 2019 klaar zijn. Momenteel worden de plannen voor het nieuwe stadhuis nog uitgetekend.

“Maar om zo snel mogelijk met de nieuwbouw te kunnen beginnen, zijn de vergunningen voor de sloop van het college en het huidige stadhuis al aangevraagd”, aldus de burgemeester. “Voor de huwelijken, gouden bruiloften en gemeenteraadszittingen moeten we dus tijdelijk uitwijken. Een nieuwe raadzaal kan ingericht worden in het Casino. Voor de huwelijken denken we aan be-Mine.”

Zoals bekend kan in Beringen sinds 1 september ook op zaterdag getrouwd worden, weliswaar slechts tussen 10 en 12 uur. “Voorlopig heeft nog maar een achttal koppels daar gebruik van gemaakt. We verwachten dat dat aantal volgend jaar serieus zal stijgen, als er op de mijnsite getrouwd kan worden.”