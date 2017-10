Hevige wind beschadigt huis van bejaard echtpaar

Peer - Zondagavond heeft een hevige windvlaag twee huizen beschadigd aan de Broekstraat, net buiten het centrum van Peer. Vooral het huis van Aline Kinable (85) en Christ Moors (89) werd geraakt. Niet alleen werd hun dak lichtjes opgetild, maar de wind blies hun aangebouwde veranda helemaal aan stukken. “Alles wat los stond, is door de wind verplaatst”, vertelt Moors.

“Zondagavond rond half zeven begon het hier verschrikkelijk te waaien”, vertelt de 85-jarige Aline Kinable. “Mijn man en ik zaten toen in de keuken, rustig televisie te kijken. Door het raam zagen we hoe de wind op de twee bomen verderop in de straat begon te beuken. Zo’n slecht weer had ik nog nooit gezien.” Niet veel later bereikte de wind ook hun woning. “Alles begon te kraken”, vult haar man Christ Moors (89) aan. “Op een gegeven moment zagen we stukken plastic en dakplaten van de veranda voorbijwaaien, helemaal vanaf de andere kant van het huis. Het puin belandde voor op straat. Alles wat los stond, is door de wind verplaatst.”

“Achteraf zagen we dat ook dakpannen van het woonhuis waren gaan waaien. Op het moment zelf wisten we niet wat er aan de hand was. Alles bij elkaar heeft het ook maar een kwartier geduurd. Natuurlijk waren we bang. We wisten niet waar dit allemaal zou eindigen.” De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om het dak dicht te leggen. “De wind heeft de dakconstructie zelfs even opgelicht, maar het is gelukkig nauwelijks verplaatst. Rondom zijn heel wat hoekpannen weggeblazen”, vertelt zoon Thieu die onmiddellijk kwam toegesneld.

Onduidelijk

De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. “Mijn ouders wonen hier vijftig jaar en dit hebben ze nog nooit meegemaakt. De dakconstructie zal nog verder worden onderzocht”, stelt de zoon. “In hoeverre het moet hersteld worden, is nog niet duidelijk. Ook de woning van de buren heeft lichte schade geleden.”