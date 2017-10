Politie zwaar onder vuur na arrestatie van jongen (12): “Hij heeft autisme, hij begrijpt dit toch niet”

De politie van de Australische stad Bendigo krijgt veel kritiek na een ophefmakende video op Facebook. De beelden gemaakt door Danni Wattie laten zien hoe op zijn minst drie agenten een twaalfjarige jongen op hardhandige wijze in bedwang houden. De politie dacht aanvankelijk dat hij autisme had, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.

Wattie verliet net het treinstation met haar partner toen zes agenten de jongen benaderden. Hij zat samen met een vriend op de grond tot de politie hem tegen een muur duwden. Daaropvolgend haalde hij uit naar de agenten en liep de situatie uit de hand. Het bleek ook het sein voor de dame om toch even terug te keren naar het station en het schouwspel te filmen met haar smartphone.

Ze was zodanig geschokt door het voorval dat ze samen met nog andere omstanders ook verbaal de confrontatie aanging met de agenten. “Hij heeft autisme, hij begrijpt dit toch niet”, klonk het bij een van de agenten. Voor de ooggetuigen was dat echter geen goed motief. “Dit is belachelijk. Hij is een kind”, viel er onder meer te horen. Hun vraag om de jongen vrij te laten, werd weliswaar niet ingewilligd door de agenten.

Geen verwondingen

Achteraf moest de politie van Victoria meedelen dat de jongen toch geen autisme had. Wat de reden is voor het misverstand, blijft voorlopig onduidelijk. In een statement verklaarde de politie ook nog dat de agenten “op redelijke wijze” de jongen hadden gearresteerd en hij geen verwondingen opliep.

Volgens de Bendigo Autistic Advocacy and Support Service is de video van de arrestatie een duidelijke reden waarom er dringend nood is aan training bij het korps om in soortgelijke situaties goed te handelen. “Of de jongen al dan niet autisme heeft, is hier irrelevant”, aldus de organisatie. “Het gaat hier om een maatschappij die ook nood heeft aan steun en het begrijpen van menselijke diversiteit.” Intussen hebben de beelden al meer dan 40.000 mensen bereikt.