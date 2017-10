“Het landschap is verrassend mooi”

Na jaren sleutelen om de ontbrekende schakels te verwerven, openen zondag in Kermt officieel twee wandelpaden doorheen de Herkenrodebossen. “Eindelijk is het zover”, glundert schepen van Groen Valerie Del Re (sp.a). “We hebben een route van 4,5 kilometer en een van 6 kilometer. Maar er zijn mogelijkheden genoeg om korter of langer rond te stappen. Hier wandel je bijna volledig op onverharde wegen door een verrassend mooi landschap.”