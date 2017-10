In Tongeren is er gisteren geen post bedeeld na een spontane staking bij bpost. Om 7.45 uur legden de postbodes het werk neer uit ontevredenheid over de te hoge werkdruk. Na overleg tussen de directie en de drie vakbonden is de directie om 11 uur buitengekomen met beloftes, maar de stakers weigerden het werk te hervatten. “We eisen zelfs geen opslag, we willen gewoon leefbaar werk.”