Ingeborg wil een videoclip maken en daarvoor heeft ze uw hulp nodig

Vorige maand zette Ingeborg nog de studio van ‘Van Gils & gasten’ op stelten door spontaan het nummer ‘Gratitude’ te zingen. En nu wil ze daar een videoclip bij opnemen. Daarvoor roept ze de hulp in van heel Vlaanderen.

Op het einde van de uitzending van ‘Van Gils & gasten’ op 5 september besloot Ingeborg een liedje te zingen met het publiek. Met de bijhorende bewegingen, die iedereen vrolijk meedeed. Op sociale media werd de video meteen een hit.

En nu is de zangeres van plan om ook een videoclip te maken. “Jullie hebben massaal veel filmpjes gestuurd, wat ongelooflijk tof is”, zegt Ingeborg. “En nu willen we jullie vragen voor 15 oktober zo veel mogelijk filmpjes te mailen naar gratitudevooringeborg@gmail.com en dan gaan we daar een ongelooflijk toffe clip van maken. Met jullie allemaal in beeld. Hoe meer gratitude, hoe beter.”