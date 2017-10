Cypriotische bondscoach geeft geen cadeau’s: “Zullen tot het uiterste gaan”

Voor Cyprus valt er dinsdagavond in het Koning Boudewijnstadion op de slotspeeldag van de kwalificatiecampagne voor het WK voetbal in Rusland niets meer te rapen tegen België. De Cyprioten staan met tien punten op de vijfde en voorlaatste plaats in groep H en kunnen zich niet meer kwalificeren. Toch zullen de Rode Duivels de overwinning niet in geschenkverpakking aangereikt krijgen, zo zei de Cypriotische bondscoach Ran Ben Shimon maandagavond op de persconferentie.

“Door de opzet van de WK-kwalificaties starten we bij elk tweeluik aan een nieuw opdracht. We kunnen ons niet meer kwalificeren voor het WK, maar we willen weerbaarheid tonen. Een goed resultaat kan een mentale overwinning zijn voor deze ploeg”, zei de Israëliër. “We zijn in een groeiproces en proberen elke wedstrijd te verbeteren. De sfeer in de groep zit goed en we hopen dat dat tegen België zijn vruchten zal afwerpen.”

De Cypriotische bondscoach zal tegen de Rode Duivels zijn sterkste elftal opstellen, waardoor Konstantinos Laifis, die in België zijn brood verdiend bij Standard Luik, wellicht aan de aftrap komt. De verdediger is extra gemotiveerd voor de partij. “Het is heel leuk om hier in België met mijn nationaal team te mogen spelen. Ik zal mijn uiterste geven op het veld om te tonen dat ik het waard ben in de Belgische competitie te spelen. We zullen tot het uiterste gaan. We willen tonen dat we de in de nabije toekomst iets kunnen neerzetten.” In de heenwedstrijd in Nicosia wonnen de Rode Duivels op 6 september 2016 met 0-3.