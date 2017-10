”Banden Saudi-Arabië en Grote Moskee moeten verbroken worden”, zegt onderzoekscommissie aanslagen Zaventem

De parlementaire onderzoekscommissie heeft de regering aangeraden om het contract tussen ons land en de Grote Moskee in Brussel te herzien. De moskee in kwestie (Islamitisch Cultureel Centrum) wordt gefinancierd door Saudi-Arabië. Het ‘herzien’ van de overeenkomst heeft tot bedoeling de banden met Saudi-Arabië, dat een uiterst strenge vorm van de islam uitdraagt, door te knippen. De salafo-wahabitische stroming die in de moskee wordt beleden, bevat kiemen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van gewelddadig radicalisme, stellen de parlementsleden vast.

De overeenkomst die ons land sloot met de golfstaat in 1969 moet worden herzien, dat adviseert de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. De concessieovereenkomst heeft een duur van 99 jaar, maar dat contract zou nu heronderhandeld moeten worden, aldus de commissie. Het zou de bedoeling zijn om de banden met Saudi-Arabië te verbreken, aldus commissievoorzitter Patrick Dewael.

Extreem vroom

De islamstroming die er wordt beleden, vormt een draagvlak voor het zich terugplooien op de eigen gemeenschap en voor polarisering, stellen de Kamerleden maandag in een verklaring. Er worden ook opvattingen verspreid die haaks kunnen staan op de waarden van de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“De hoorzittingen hebben duidelijk aangetoond dat er financiële banden zijn met de Islamitische Wereldliga, een organisatie die ijvert voor de islamisering van de wereld en banden heeft met Saoedi-Arabië.”

De commissie beveelt daarom aan “om redenen van openbaar nut” een einde te maken aan de overeenkomst. Een nieuwe entiteit, die de verschillende stromingen vertegenwoordigt, zou dan de opdracht krijgen de Grote Moskee voortaan te beheren.

Tot slot stellen de parlementsleden nog vast dat waarschijnlijk ook andere moskeeën en verenigingen in België het salafo-wahabisme uitdragen.

Verre van onbesproken

Na de aanslagen in Zaventem kwam de Grote Moskee in het vizier van de onderzoekscommissie. De leiding moskee heeft steeds in alle toonaarden ontken wahabitische of salafistische ideeën uit te dragen. Eerder deze week zette Dtaatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een imam van de grote moskee het land uit. “Er is een probleem met de Grote Moskee in Brussel. Iedereen weet dat”, klonk het toen.