Het hallucinante verhaal van Laurens De Plus na doodsmak: “Drie uur en half op harde brancard en in de gang van het ziekenhuis moeten slapen”

Laurens De Plus houdt aan zijn valpartij in de Ronde van Lombardije dan toch een klein breukje over in de rechterknie, dat blijkt na onderzoek in het ziekenhuis van Herentals. “Ik heb echt geluk gehad”, beseft de renner van Quick-Step Floors, die niet bepaald te spreken is over zijn behandeling in het ziekenhuis van Cantu.

De Plus bracht de nacht van zaterdag op zondag door in dat ziekenhuis. “Meteen na mijn valpartij werd ik snel en goed verzorgd en gestabiliseerd door de dokters van de organisatie”, vertelt hij. “Zij deden hun werk goed, echte professionals.”

“Maar daarna werd ik overgebracht naar het ziekenhuis van Cantu. Eerst wilde men me naar hetzelfde ziekenhuis als Jan Bakelants brengen, maar dat was volzet. Dus werd het Cantu, maar ook daar zat het vol. Ik heb in de gang moeten slapen omdat de kamers volzet waren. Ik arriveerde na een lange rit met de ambulance om 17u in het ziekenhuis en pas om 20u30 werd ik behandeld op de spoeddienst. Ik had heel veel pijn, lag daar drie uur en half op een harde brancard en ik heb daar echt afgezien. Toch moest ik zo lang wachten. Dat was verschrikkelijk, ik heb elke minuut afgeteld.”

Uit eerste onderzoek bleek dat er geen sprake was van een breuk. “Ze konden daar enkel een X-ray nemen”, legt De Plus uit. “Er was geen MRI, maar ik had veel pijn en vreesde voor een blessure aan mijn ligamenten. Liefst wilde ik zo snel mogelijk weg, naar België, voor nader onderzoek.”

De Plus met familie bij zijn ontslag uit het ziekenhuis van Cantu Foto: Quick Step Floors

Naar België

De Plus kreeg groen licht om huiswaarts te keren en arriveerde zondagavond in België. Daarna ging het meteen richting ziekenhuis van Herentals waar hij de nacht doorbracht. “Ik was echt blij dat ik in een goed ziekenhuis was. Ik werd er correct verzorgd en voelde me op mijn gemak.”

“Vandaag bracht een MRI-scan dan aan het licht dat er sprake is van een klein breukje aan de rechterkant van mijn knie. Een operatie is niet nodig, het geneest vanzelf. Wel moet ik 10 à 14 dagen met krukken lopen. Over drie weken zou ik opnieuw normaal moeten kunnen stappen.”

De Plus na onderzoek in het ziekenhuis van Herentals Foto: Joren De Weerdt

De klap

De Plus herinnert zich zijn valpartij maar al te goed. “Het gebeurde precies in slow-motion”, doet hij uit de doeken. “Zoals in de films, ik besefte dat ik ging vallen, de tijd stond precies stil, alles ging heel traag en ik vreesde voor een harde klap, voor het eind van mijn carrière, ik dacht zelfs dat ik dood kon gaan. Ja, echt. Gelukkig kwam ik terecht op mijn benen in het struikgewas en dat heeft mijn val gebroken. Het had veel erger kunnen zijn, ik had harder of dieper kunnen vallen.”

De Plus kwam ten val in een bocht. “Ik kende die afdaling. Ik had ze op verkenning met Tiesj Benoot (waarmee hij de week voordien op trainingskamp in de buurt was) twee keer afgewerkt. Ik wist dat het een gevaarlijke bocht was, maar eens in koers is de situaties anders natuurlijk. Op het moment dat ik die bocht zag, besefte ik: ‘fuck, dat is die gevaarlijke’, maar toen was het te laat.”

Oef, wat een heftige crash van Laurens de Plus... Wonder boven wonder geen ernstige verwondingen. Sterkte met je herstel @LaurensDePlus pic.twitter.com/ggsklBhN7H — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 7 oktober 2017

En nu?

“Of ik nu voorzichtiger ga zijn in de toekomst? Tja, dat is koers, ik heb die bocht verkeerd ingeschat deze keer. Koers gaat zo snel: je moet mee, je moet soms risico’s nemen en je mag zo’n val niet door je hoofd laten spoken de volgende keer in een afdaling. Natuurlijk besef ik dat ik door het oog van de naald ben gekropen en ik denk ook aan de andere jongens die daar gevallen zijn. Het is niet fijn om op zo’n manier je seizoen af te sluiten. Ik heb nog geluk.”

“Ik had heel wat plannen de komende weken omdat het mijn laatste koers was in Lombardije, maar die moet ik nu schrappen. Een citytrip naar Rome gaat al niet meer door. Ik zie me daar niet op krukken rondwandelen. Neen, ik neem nu rust en hoop dat ik volgend jaar de media haal met een overwinning, want zo’n valpartij, dat is echt niet plezant. Mijn ouders waren ook in Italië aanwezig, ze zagen de val op groot scherm en mijn moeder was er echt niet goed van. Dat begrijp ik, zelf heb ik de beelden van de val één keer bekeken en dat is voldoende. Meer hoeft echt niet en ik hoop dit zo snel mogelijk achter mij te laten.”