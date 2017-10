Waarom de Rode Duivels reekshoofd moeten worden

De Rode Duivels sluiten dinsdagavond hun WK-kwalificatiereeks af met een (gala)wedstrijd tegen Cyprus. Er moet en zal straks gefeest worden in het Koning Boudewijnstadion. Omdat Jan Vertonghen het recordaantal caps van Jan Ceulemans zal verbreken. Omdat deze campagne de strafste ooit is die de Rode Duivels neerzetten. En omdat België met een overwinning helemaal zeker in pot 1 belandt tijdens de WK-loting op 1 december in het Kremlin. Niet iedereen is er echter van overtuigd dat de Rode Duivels er goed aan doen om bij die loting reekshoofd te zijn. De reden is simpel als u een blik werpt op de landen die – zoals de FIFA-ranking er nu uitziet – in pot 2 zitten: onder andere Frankrijk, Spanje, Chili en Colombia. Ook Italië, Engeland en Uruguay komen in aanmerking. Toch veel zwaarder dan Polen of Zwitserland, landen die momenteel ook reekshoofd zijn, klinkt het.