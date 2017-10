“Alles moest historisch kloppen”

Heusden-Zolder - Als u over een drietal jaar naar een volledig historisch correcte oorlogsfilm van de prestigieuze Amerikaanse filmstudio 20th Century Fox kijkt, dan is dat mede de verdienste van Reg Jans (44). De Zoldernaar, deeltijds koerier en historicus in bijberoep, leidde onlangs twee Amerikaanse scenaristen rond in Bastogne. Het onderwerp: het Ardennenoffensief tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn specialiteit. “Van het weer tot de leeftijd van de soldaten, alle details moesten historisch kloppen”, zegt Reg, die mogelijk tijdens de productie ook op de set aanwezig zal zijn als militair adviseur.

“Noem me gerust een self educated historicus”, zegt Reg. De interesse, of zeg maar passie, voor de Tweede Wereldoorlog kreeg hij via zijn grootvader, die in 1940 met het Belgische leger vocht ...