Wim De Deyne wil veilige boarding bij shorttrack verplicht zien

Shorttrack moet veiliger worden. Wedstrijdorganisatoren moeten verplicht worden om een flexibele boarding rond te baan op te stellen om ernstige ongevallen te voorkomen. Dat is het standpunt van Wim De Deyne, lid van de Technische Commissie van shorttrack van de Internationale Schaats Unie (ISU).

De noodzaak van een betere beveiliging manifesteerde zich afgelopen weekend tijdens de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht bij de val van de Nederlander Daan Breeuwsma. Die gleed met het hoofd naar voren richting boarding. “Staat daar een vaste boarding, dan is er een groot probleem”, weet De Deyne. Nu kwam Breeuwsma er met wat pijn in de nek vanaf en kon hij de dag nadien weer schaatsen.

De Deyne houdt zijn hart vast voor de Europese titelstrijd, in Dresden, enkele weken voor aanvang van de Olympische Winterspelen. “Daar is een traditionele ijshockeyboarding. De schaatsers zijn in topvorm en de snelheden zijn zo hoog dat een dergelijke beperkte beveiliging eigenlijk onverantwoord is.” Bij de wereldbekerwedstrijden van dit seizoen was de boarding volgens De Deyne in Boedapest en Dordrecht in orde. Shanghai zal ook goed zijn. Maar uitgerekend in Seoel, de hoofdstad van het shorttrackgekke Zuid-Korea, is er weer de traditionele gevaarlijke bescherming.

In 2009 liep De Deyne zelf een beenbreuk op bij een valpartij in Seoel. Dat betekende het einde van zijn loopbaan als shorttracker. Daarna werd hij coach, onder meer in Nederland. Namens de coaches heeft hij zitting in de Technische Commissie. En met die commissie zet De Deyne nu druk bij de ISU om de flexibele beveiliging te verplichten. “Het kan heel snel gerealiseerd zijn”, zegt hij.

De Deyne is van mening dat de arbitrage bij het razendsnelle schaatsen op de 111 meter lange binnenbaan beter is dan in zijn tijd als actief schaatser. De sport evolueert en professionaliseert. Dat geldt voor de schaatsers en de jury. Eerder bepleitte hij dat de jury ook een beetje moet verjongen en dat de reglementen vaker tegen het licht moeten worden gehouden.

In Dordrecht volgde De Deyne met interesse de verrichtingen van de Belgische shorttrackers. Hij ziet wel dat het heel moeilijk wordt de Olympische Spelen - De Deyne was zelf deelnemer in 2002 en 2006 - te halen. “De aflossingsploeg leunt er tegen aan. Het is een groep die aan het groeien is. Ze hebben de tijd en goede wedstrijden nodig om vooruit te gaan.”