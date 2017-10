Deze 10 acteurs nemen deel aan Steracteur sterartiest

De jury was al bekend, maar nu weten we ook welke acteurs en actrices binnenkort deelnemen aan een nieuwe reeks van ‘Steracteur sterartiest’. Het succesrecept blijft hetzelfde: acteurs zingen de ziel uit hun lijf voor het goede doel, in negen liveshows.

Deze tien acteurs nemen het tegen elkaar op:

• Hilde De Baerdemaeker (De zaak Alzheimer, Team spirit, Coppers, Aspe, Familie, LouisLouise)

• Koen Van Impe (Salamander, Aspe, Kinderen van Dewindt, Daens, De elfenheuvel, Kiekens)

• Bab Buelens (Familie, Professor T, Loslopend wild)

• Giovanni (Gio) Kemper (Nachtwacht, Peter Pan, The little mermaid, Wickie de Viking)

• Nicky Langley (De burgemeesters, Boerenkrijg, Altijd prijs, K3 en de ijsprinses, Mega Mindy)

• Tinne Oltmans (Ghost rockers, The sound of music)

• Michiel De Meyer (Thuis, Ghost rockers, Pinokkio)

• David Cantens (Marsman, Nieuw Texas, Brabançonne, Wittekerke, De vijfhoek)

• Siegfried (Sieg) De Doncker (Helden, Helden van de zee, Helden boven alles)

• Ianthe Tavernier (Echte verhalen: De buurtpolitie, De zonen van Van As, The little mermaid)

Peter Van de Veire en Danira Boukhriss nemen de presentatie van de liveshows voor hun rekening. De jury wordt zoals reeds bekend bevolkt door Kristel Verbeke, Gers Pardoel en Ingeborg. De steracteurs krijgen zangles van Lady Linn. Zij probeert hen zo goed mogelijk klaar te stomen voor de liveshows.

De jury (links) en de presentatoren. (rechts) Foto: VRT

‘Steracteur sterartiest’: vanaf 2 november elke donderdag om 20.40 uur op Eén