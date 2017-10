Pijnlijke misser in brochure Vlaamse overheid: ligt Amsterdam in Vlaanderen?

Op de brochure ‘Vlaanderen in Cijfers’, een jaarlijks overzicht van de zogezegde Vlaamse Regionale Indicatoren, staat geen foto van een Vlaamse, maar een Nederlandse straat. De pijnlijke misser zou te wijten zijn aan het layoutbureau dat de brochure afwerkte. Dat meldt het VTM Nieuws.

De foto op de brochure is die van de Runstraat in Amsterdam. Erg genant, want de titel van de brochure luidt Vlaanderen in Cijfers. De coördinator van de brochure bleek niet op de hoogte van de fout. “We hebben een keuze gemaakt tussen verschillende foto’s die we van een lay-outbedrijf gekregen hebben. We hebben dan gekozen voor deze foto, omdat het een levendig beeld is dat ook diversiteit uitstraalt. Maar we hadden niet door dat het om een foto van Amsterdam ging”, zegt hij aan VTM Nieuws.