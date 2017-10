Samana Sint-Lambrechts-Herk viert feest

Sint-Lambrechts-Herk

Hasselt - Op zaterdag 7 oktober vierde Samana Sint-Lambrechts-Herk de Dag Van De Chronisch Zieke Mensen.

"In een goed verwarmde zaal werden we verwelkomd door de voorzitter, waarna er een kleine bezinning plaatsvond. Bedankt Jo voor het mooie Onzevader dat je voor ons zong. Samen kijken naar oude foto’s en beelden van vele jaren ziekenzorg en ondertussen bijpraten, dat zijn dingen die onze leden graag doen. Tussendoor bracht Anna nog enkele gedichten uit haar (en onze) kindertijd.

Tijdens het feest werden Josée en Roger in de bloemen gezet voor hun 20 jaar trouwe inzet als kernlid. Zij zorgen dat er telkens wat lekkers op tafel komt tijdens onze bijeenkomsten. Roger is ook nog eens de grootste verkoper van tombola tijdens de jaarlijkse solidariteitsactie. Bedankt Josée en Roger, we hopen nog vele jaren te mogen genieten van jullie inzet en de kwinkslagen die ons weer een positief gevoel geven. We zijn een hechte groep, zeker door jullie constructieve inzet. Dan was het tijd voor de koffie. De boterhammen met kipkap en kaas en ook de taart gingen er goed in. Met een warm gevoel ging iedereen naar huis op deze druilerige maar gezellige dag."