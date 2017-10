Vooral de trein- en busreiziger in Limburg zal morgen hinder ondervinden van de aangekondigde 24-uren-staking bij de socialistische vakbond. Vanavond om 22 uur zal het treinverkeer al plat komen te liggen. Bij De Lijn is het moeilijk om nu al te zeggen wat de impact van de stakingsoproep zal zijn. Maar er zullen zeker minder bussen uitrijden. Het ABVV voert actie in alle overheidssectoren en dat als ultiem protest tegen de regering-Michel.