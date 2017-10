Twee dagen na Lombardije draaft Philippe Gilbert alweer op in Slovakije voor sponsorverplichtingen

Wie denkt dat de laatste koers van het jaar het begin van de grote winterslaap inluidt, heeft zich vergist. Twee dagen na zijn deelname aan de Ronde van Lombardije zat Philippe Gilbert alweer in Slovakije voor sponsorverplichtingen.

Het Slovaakse Janom is al sinds 2012 actief als co-sponsor voor de wielerteams van Patrick Lefevere. Het specialiseert zich in technologische en innovatieve business met een sterke focus op ecologie. Heel af en toe worden renners gevraagd voor een acte de présence. Deze keer was het de beurt aan Philippe Gilbert om naar Slovakije af te zakken. Samen met zijn afscheidnemende ploegmaat Martin Velits nam Gilbert de honneurs waar. En dan kan zijn vakantie echt beginnen.