Politie stelt 3 GAS-boetes op voor nachtvissen aan Schulensmeer

Herk-de-Stad - Zaterdagavond heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad drie GAS-boetes opgesteld voor nachtvissen aan het Schulensmeer. Een week eerder werd er ook al een GAS-boete voor dezelfde feiten opgemaakt.

“We zetten al een hele tijd actief in op het waarborgen van de rust en de leefbaarheid in de omgeving van het Schulensmeer,” zegt korpschef Philip Pirard. “Ook in de toekomst blijven we aandacht besteden aan de problematiek van overlast en in het bijzonder van nachtvissen. Er zullen dus zeker nog gerichte controles en acties volgen.”