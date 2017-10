“Gedrag Trump kan tot Derde Wereldoorlog leiden”

De republikeinse senator Bob Corker heeft in een interview met The New York Times zwaar uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de senator kan het gedrag van Trump tot een Derde Wereldoorlog leiden.

Volgens Corker beschouwt Trump het presidentschap als een reality show. “Dat baart mij zorgen. Dat zou iedereen die geeft om ons land zorgen moeten baren”, aldus nog Corker, die zegt dat heel wat Republikeinse senatoren zijn bezorgdheid delen.

“De president heeft niet door hoe groot zijn macht is”, gaat Corker verder in de krant. Hij vergelijkt het Witte Huis met ‘een dagverblijf voor volwassenen, waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen.’

It's a shame the White House has become an adult day care center. Someone obviously missed their shift this morning. — Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 8 oktober 2017

De tweets van Trump vormen volgens de senator een serieus gevaar. “Met zijn Twittervingers heeft de president de diplomatie al vaak ondermijnd”, klinkt het in het interview. Volgens Corker kan Trump door zijn dreigementen tegen andere landen de Verenigde Staten naar een Derde Wereldoorlog sturen.

De kritiek van Corker komt niet helemaal onverwacht. De senator werd gisteren door Trump immers al getrakteerd op een ferme uithaal. Corker had eerder deze week immers beslist om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, een beslissing die Trump niet kon smaken.

“Hij heeft niet het lef om de strijd aan te gaan omdat ik heb geweigerd hem te steunen”, luidde het in een reeks tweets van Trump.

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 oktober 2017

..my endorsement). He also wanted to be Secretary of State, I said "NO THANKS." He is also largely responsible for the horrendous Iran Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 oktober 2017

Corker ontkent in het interview dat hij zich heeft teruggetrokken omdat Trump hem niet steunt. “Dat besluit had ik al genomen. Het was juist de president die mij vroeg om door te gaan”, aldus Corker.