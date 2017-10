WB triatlon: Marten Van Riel wordt tweede in Sarasota na wedstrijd waarin niet werd gezwommen

Marten Van Riel is zondag tweede geworden in de WB-manche triatlon in het Amerikaanse Sarasota. Het zwemmen werd geschrapt door een hoge concentratie algen en bacteriën in het water.

Het is een vreemde wedstrijd geworden in Sarasota in de staat Florida. Het zwemmen werd geschrapt door een hoge concentratie algen en bacteriën in het water. Maar ook de hoge temperatuur had impact op de wedstrijd: door de hitte werden de andere afstanden drastisch ingekort: 2,5 km lopen, 20 km fietsen en opnieuw 5 km lopen.

Van Riel legde die ongewone afstand af in 49:43. De Mexicaanse winnaar Rodrigo Gonzales (49:36) was slechts zeven seconden sneller. De Amerikaan Kevin McDowell (49:44) moest nipt Van Riel voorlaten en vervolledigde het podium.