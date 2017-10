Jongetje (11) net op tijd gered van verdrinkingsdood in zwembad

In het zwembad van het Nederlands Limburgse Brunssum is maandagochtend een jongen van 11 op het nippertje van de verdrinkingsdood gered. Dat meldt De Limburger.

De allochtone jongen zonder zwemdiploma was uit het veilige instructiebad weggeglipt naar het diepe bad. Andere kinderen zagen dat hij in het diepe sprong en sloegen alarm. Toezichthouders grepen in. De jongen was al buiten bewustzijn toen hij uit het water werd gehaald.

Bij de hulpverlening werd onder meer een traumahelikopter ingezet. De jongen werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.