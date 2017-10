Nu al zware file op E313 na ongeval met drie vrachtwagens: meer dan 2,5 uur aanschuiven

Op de E313 richting Antwerpen is ter hoogte van Deurne maandagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Wie van Limburg naar Antwerpen wil, moet rekening houden met lange files. Het is er intussen al meer dan tweeënhalf uur aanschuiven, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Iets na 7.30 uur was het ongeval afgehandeld.

Iets voor zes uur kwam het tot twee kop-staartaanrijdingen waarbij drie vrachtwagens en één bestelwagen betrokken waren. Er zou één gewonde zijn gevallen. De hinder is enorm: rond 6.30 uur was het al twee uur aanschuiven op de E313 richting Antwerpen en toen bleven de wachttijden oplopen.

Drie rijstroken waren versperd maar het verkeer kan voorbij via de busstrook. Twee vrachtwagens en de bestelwagen moesten getakeld worden. Bovendien kwam er veel glas op het wegdek tercht.

Rond 7.30 uur was het ongeval afgehandeld. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over lange afstand wel nog aan via Brussel te rijden.